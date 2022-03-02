В Якутии будет создан второй в России образовательный комплекс «Точка будущего»

Сейчас в Якутске идёт работа над созданием второй в России «Точки будущего» – образовательного комплекса, где детям из Якутии предоставят возможность бесплатно учиться по основным программам с уклоном на современные цифровые технологии.

Образовательный комплекс «Точка будущего» – благотворительный проект бизнесмена Альберта Авдоляна, реализованный его благотворительным фондом «Новый дом». Обучение в комплексе полностью бесплатное. «Точку будущего» построили именно в Иркутске, потому что одна из проблем Иркутской области – сиротство. В регионе, по информации на 2020 год, насчитывалось около 15 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в 2013 году, когда началась работа над проектом, этот показатель составлял около 21 тысячи). Проблема семейного устройства детей, оставшихся без родительской заботы, в регионе системно решается, но из-за огромной территории Прибайкалья количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не устроенных в семьи, всё ещё большое – около 1500 (в 2013 году показатель составлял около 6 тысяч).

При поддержке учредителя «Точки будущего» – фонда «Новый дом» и ПАО «ЯТЭК» в Кысыл-Сыре проводят капитальный ремонт здания школы. Уже завершился первый этап реновации. Он включал ремонт системы вентиляции, замену электропроводки, реконструкцию водопровода и канализации, ремонт окон и кровли. Кроме того, в здании провели реконструкцию входной группы и фасада: «лицом» школы стали красочные муралы образовательной тематики в национальном стиле. Выполнены и внутренние отделочные работы.

Также «Новый дом» занимается проектированием образовательного комплекса «Точка будущего» в Якутии. Он будет построен в городском округе Жатай – в 8 км от Якутска. Проект концептуально адаптируют, учитывая нужды и потребности Якутии. Детям предоставят возможность бесплатного обучения по основным программам с уклоном на современные цифровые технологии.

Фильм «Другие люди?»

Первая «Точка будущего» находится в Иркутске. Здесь помогают приёмным семьям. О том, как выглядит иркутская «Точка будущего», какие семьи живут в посёлке при проекте, и насколько важны любовь и забота в жизни каждого человека, смотрите в новом документальном фильме проекта «Другие люди?», он вышел на YouTube 1 марта. В центре внимания «Других людей?» – образ человека с большим сердцем, чей пример может вдохновить на добрые дела каждого из нас.

«При проведении подготовительной работы для создания „Точки будущего“ и при обсуждениях проекта с экспертами мы поняли, что даже комфортное нахождение ребенка в специализированном детском учреждении счастливым его не сделает. Ни один детский дом, каким бы современным он ни был, не заменит ребёнку семью. И тем более не поможет получить такое образование, какое может быть доступно детям из обыкновенных семей. В итоге мы решили, что нужно поддерживать приёмные семьи. Построили основные корпуса „Точки будущего“ – это детский сад и школа. При них создали семейный коттеджный посёлок. Сейчас там живут 19 семей, у них более 110 детей, они посещают школу и детский сад „Точки будущего“», – рассказала Ирина Белянова, вице-президент Благотворительного фонда «Новый дом», который создал «Точку будущего».

Режиссёр фильма и автор документального цикла «Другие люди?» Кирилл Косолапов уверен, что в жизни нет ничего лучше, чем помочь хотя бы одному человеку. Счастлив тот, кому была дана такая возможность, и он её не упустил.

«Точка будущего“ – действительно, уникальный проект, в него невозможно поверить, пока не увидишь своими глазами. И я говорю не только и не столько о невероятном для России объёме инвестиций в благотворительный проект, а о том, какое количество смыслов и идей в нём удалось реализовать. Там, где было капустное поле, родилось пространство любви, меняющее жизнь огромного количества людей. „Точка будущего“ похожа на фантастическую летающую тарелку, приземлившуюся около Байкала… только очень настоящую!» – добавил Кирилл Косолапов.