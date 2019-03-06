В Якутии будет разработан кейс целевой подготовки кадров

Министерство образования и науки Якутии приглашает всех желающих 12 марта в 14.15 мин. на коллективную работу по разработке кейса целевой подготовки кадров. На мероприятии будут рассмотрены вопросы целевого обучения, предложена концепция развития целевой подготовки кадров, разработаны кейсы подготовки кадров на условиях целевой подготовки для предприятий республики.

Стоит отметить, что в Якутии имеется уникальный опыт работы по целевой подготовке кадров. На протяжении 26 лет проводится целенаправленная и системная работа по подготовке высококвалифицированных кадров по востребованным, обоснованным потребностью приоритетных отраслей экономики и социальной сферы республики, специальностям.

«Имеющиеся сегодня тенденции изменений социальных процессов в мире создают определенную действительность, требуют модернизации существующей в Республике Саха (Якутия) системы целевой подготовки кадров и анализа эффективности использования. Предлагаемая концепция целевой подготовки рассматривается как общий взгляд на систему целевого обучения, представляет собой определенный вариант философии образования, отвечающий определенным актуальным общественным, культурным и экономическим потребностям», — отмечают организаторы.

Целевое обучение ориентировано на подготовку «штучных» специалистов и уникальных кадров с высшим и средним профессиональным образованием. Удельный вес выпускников с целевой подготовкой в общем объеме численности рабочей силы, имеющей высшее и среднее профессиональное образование, в Якутии с 2016 по 2018 годы охватывает значения от 0,2% до 0,3%, среднее значение – 0,2%