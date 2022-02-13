В Якутии будет проведен фестиваль культурного наследия народов

В Якутии очень много ярких творческих коллективов и объединений. В рамках Года культурного наследия народов России в Республике Саха (Якутия) и 100-летия образования Якутской АССР будет проведен смотр культурного наследия народов Якутии — республиканский фестиваль народного художественного творчества «Якутия — колыбель талантов», который охватит все районы республики, сообщил первый заместитель министра культуры и духовного развития Владислав Левочкин в ходе прямого эфира отчета правительства РС(Я)

После проведения районных этапов, победители будут приглашены в Якутск для выступления в республиканских концертных программах. Далее победители регионального этапа представят республику на межрегиональных мероприятиях и федеральных событиях.

Помимо творческих коллективов в смотре примут участие музеи, библиотеки и учреждений культуры. В настоящий момент Министерством культуры и государственными учреждениями культуры и искусств готовится положение смотра.