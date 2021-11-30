В Якутии будет принят закон о государственной поддержке кинематографии

В министерстве культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) состоялось обсуждение концепции развития якутского кино. После принятия концепции ведомством будет разработан закон о государственной поддержке кинематографии.

Участие в обсуждении приняли зампред Правительства Якутии Сергей Местников, министр культуры и духовного развития республики Юрий Куприянов. А также авторы концепции из национальной кинокомпании «Сахафильм» и Корпорации развития Якутии, члены Союза кинематографистов республики, ведущие кинорежиссеры и продюсеры Якутии Степан Бурнашев, Любовь Борисова, Дмитрий Шадрин, Иван Кривогорницын, Константин Тимофеев и другие, представители прокатчиков — директор АНО Якутская Республиканская киносеть Петр Чиряев, руководители кинотеатров Якутска, а также представители министерств и ведомств.

Как отметил министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов, работа по обсуждению развития проходит в рамках исполнения поручения главы Якутии Айсена Николаева. На одной из плановых коллегий республиканского министерства культуры председатель Союза кинематографистов Алексей Романов доложил, что срок предыдущей концепции развития кино, которая принималась в 2015 году, завершен, она выполнена. Вновь принятая концепция будет действовать до 2026 года.

— Состоялось живое обсуждение с участием всех сторон — органов власти, кинопроизводителей, в т.ч. независимых, прокатчиков. Собраны самые разные предложения, которые будут внесены в один итоговый нормативный правовой документ. Задача, которая стоит перед нами сейчас — разработать Закон Республики Саха (Якутия) о государственной поддержке кинематографии. Подобный документ есть пока на федеральном уровне, но нам сегодня, как лидеру в данной отрасли среди всех субъектов России, необходим свой региональный документ. Все участники сегодняшнего обсуждения — часть большой команды главы Якутии Айсена Николаева, который вопрос развития и усиления позиций нашего кинематографа на российском и международном кино пространстве, держит на особом контроле, — резюмировал Юрий Куприянов.

По словам министра, концепция предлагает, как стратегическое видение развития кинематографа, так и усиление материальной базы — павильонов, техники и пр.

Перед началом обсуждения участники посмотрели премьерный документальный фильм Ивана Кривогорницына к 110-летию первого показа якутской картины. 30 ноября в 14.00 в кинотеатре Лена состоится премьера данной картины.

Отметим, за 10 лет выпущено более 100 полнометражных художественных фильмов. В республике работают более 20 киностудий и творческих коллективов, ведущей является Государственная национальная кинокомпания «Сахафильм», которая не только занимается собственным кинопроизводством, но и оказывает техническую, кадровую и консультационную поддержку независимым киностудиям. Якутские фильмы посмотрели десятки миллионов зрителей как в России, так и по всему миру.