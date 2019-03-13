В Якутии будет отремонтировано шесть спортзалов

По партийному проекту «Единой России» будут отремонтированы шесть школьных спортзалов.

В Министерстве образования и науки РС(Я) рассмотрены заявки, поданные от сельских школ на получение субсидии из госбюджета Якутии. Средства поступят в рамках партийного проекта «Детский спорт» и пойдут на капитальный ремонт спортивных залов, а также перепрофилирование под спортзалы имеющихся аудиторий.

Благодаря партийному проекту «Детский спорт» в регионах страны сотни школ получили возможность улучшить условия для занятий детей спортом и физической культурой.

Субсидии из госбюджета на улучшение в сельских школах условий для занятия физической культурой и спортом будут получены в рамках федеральной государственной программы «Развитие образования».

Комиссия, в которую вошли представители министерств, ведомств и Республиканского исполнительного комитета ЯРО ВПП «Единая Россия», рассмотрела документы, поступившие от 25 заявителей. Так, на капитальный ремонт имеющихся спортивных залов были поданы 22 заявки плюс еще три – на перепрофилирование аудиторий под спортзалы.

В результате субсидию на капитальный ремонт получат пять школ: Намская СОШ-2 (Намский район), Устьинская СОШ (Сунтарский), Бедиминская СОШ (Мегино-Кангаласский), Эжанская СОШ им. Н.А.Атласова (Усть-Майский) и Первая Жемконская СОШ им. П.С.Скрябина (Хангаласский).

К сожалению, из поданных заявок только у 12 документы были оформлены по всем требуемым правилам.

Три школы претендовали на получение субсидии для перепрофилирования имеющих аудиторий под спортзалы. Комиссия одобрила заявку Чурапчинской СОШ им. С.А. Новгородова.

Комментарий Михаила ГУЛЯЕВА, координатора партийного проекта «Единой России» «Детский спорт», председателя постоянного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я) по делам молодежи, физической культуре и спорту:

— Наша молодежь должна быть здоровой, сильной, крепкой. Такую цель преследует партийный проект «Детский спорт». В рамках его реализации в регионах будут строиться пришкольные стадионы, проводиться спортивные мероприятия, а старые спортзалы подлежать реконструкции.

Количество заявок, поступивших на получение субсидии от средних учебных заведений из самых дальних уголков Якутии, подтверждает тот факт, что состояние спортивных залов у нас далеко не самое радужное. Школы республики стареют, спортивные залы не соответствуют современным стандартам и не отвечают цели, которую ставит перед регионами руководство страны, а именно в оздоровлении подрастающего поколения.

Чтобы исправить ситуацию, в рамках партийного проекта Партии «Единая Россия» «Детский спорт» в регионы направляются крупные суммы. Таким образом найден лучший выход из сложившейся ситуации.

В 2019 году средства на ремонт спортивных залов получат пять школ. Еще одной – в Чурапчинском улусе – будет выделена субсидия на реконструкцию под спортзал имеющейся аудитории.

Партийный проект «Детский спорт» на этом не заканчивается, он будет продолжен. В последующие годы средства по партийному проекту поступят в Якутию в большем количестве, дойдут до школ в глубинках, и наши дети станут намного здоровее и спортивнее. Уверен, что в этом направлении мы будем тесно работать вместе с Министерством образования и науки РС(Я).

Здоровье детей – одна из приоритетных задач государства. Для оздоровления детей и формирования культуры здорового образа жизни у подрастающего поколения в ходе реализации партийного проекта «Детский спорт» в регионах строятся пришкольные стадионы, открываются новые спортивные площадки, проводятся многочисленные турниры по игровым видам спорта, осуществляется реконструкция школьных спортивных залов.