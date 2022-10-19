Указ Путина о военном положении в новых регионах позволяет вводить любые элементы военного положения в любом другом регионе страны, сообщает тгк @lentadnya

Указ Путина вводит для регионов России несколько уровней ограничений:

военное положение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях;

средний уровень реагирования в Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской области и Севастополе

уровень повышенной готовности во всех других регионах Центрального и Южного федеральных округов (в том числе и в Москве).

для остальных регионов вводится режим базовой готовности:

Таким образом, в Якутии будет действовать режим базовой готовности, что подразумевает, согласно указу президента, что глава республику в случае необходимости может усилить охрану и ввести особый режим работы следующих объектов:

— общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, военных, важных государственных и специальных объектов;

— объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи;

— объектов энергетики, объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды.