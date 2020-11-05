В Якутии братья-разбойники ограбили приятеля

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Мегино-Кангаласскому Якутии по подозрению в совершении грабежа установили местных жителей — ими оказались ранее судимые 27-летний и 32-летний мужчины, которые являются родными братьями.

Установлено, что подозреваемые находились в гостях у своего знакомого, проживающего в частном доме. В ходе совместного распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт, в результате которого один из подозреваемых начал угрожать хозяину дома кухонным ножом. Затем злоумышленники похитили телевизор и скрылись. Владелец имущества обратился в полицию, заявив об ущербе в размере 8 000 рублей. Похищенный телевизор изъят, в ближайшее время он будет возвращен потерпевшему.

Возбуждены уголовные дела по ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж» и по ст.119. Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».