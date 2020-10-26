В Якутии браконьеров поймали за разделкой туш

В минувшие выходные госинспекторами и специалистами Дирекции биологических ресурсов проведены контрольно-рейдовые мероприятия на территории ГО «Город Якутск», Хангаласского, Горного, Намского районов, в том числе воспроизводственных участков «Чукул» и «Кэнкэмэ». В результате рейдов выявлено 7 административных правонарушений, составлены 7 протоколов, изъято 7 охотничьих оружий и 2 туши сибирской косули.

Одно нарушение имеет признаки состава преступления, предусмотренные ст. 258 УК РФ, а именно незаконная охота на 2-х сибирских косуль с применением световых устройств на механических транспортных средствах.

В ходе рейда совместно с сотрудниками полиции СВЛУ МВД РФ на транспорте в воспроизводственном участке «Чукул» на р. Дюлюнг, где запрещена промысловая, любительская и спортивная охота, инспекторы, заметив издалека яркий луч от светового устройства (фара-искатель), приняли решение проверить данных граждан на законность действий.

В момент проверки двое граждан разделывали тушу добытой сибирской косули, третий гражданин светил им с крыши автомобиля фара-искателем. Также в багажнике автотранспорта обнаружена еще одна разделанная туша, предположительно, косули.

Дирекция напоминает, что на данном участке, а именно в воспроизводственном участке «Чукул» в целях воспроизводства охотничьих ресурсов на общедоступных охотничьих угодьях ГО «Город Якутск», МО «Хангаласский улус», МО «Горный улус» указом Главы РС(Я) запрещена промысловая, любительская и спортивная охота. Кроме того, в соответствии с Правилами охоты, запрещается применение любых световых устройств, тепловизоров, приборов ночного видения для добычи копытных животных, медведей, пушных животных, а также запрещается нахождение в охотничьих угодьях на механических транспортных средствах с расчехленным или заряженным охотничьим огнестрельным оружием.

Все первичные материалы данного факта незаконной охоты собраны и будут переданы в соответствующие правоохранительные органы для принятия мер по возбуждению уголовного дела.