В Якутии Большой театр России представит знаменитый балет «Кармен-сюита»

На сцене Театра оперы и балета республики 23-24 сентября артисты балета и оркестра Большого театра России впервые для якутской публики представят уникальную программу. Гастроли именитого коллектива приурочены к 100-летию со дня образования Якутской АССР.

На пресс-конференции руководитель пресс-службы Большого театра Екатерина Новикова, ведущие солисты театра рассказали о программе гастролей.

Большой театр привез знаменитый балет Жоржа Бизе – Родиона Щедрина «Кармен-сюита», созданный специально для легендарной Майи Плисецкой. Также в гала-концерте «Дивертисмент» покажут отрывки из классических балетов «Спартак», «Спящая красавица», «Легенда о любви», «Пламя Парижа» и другие.

«Я постаралась не копировать Майю Плисецкую, но взять у нее большинство каких-то жестов, взглядов и понимания. Мне повезло работать с педагогом Виктором Барыкиным, который ранее исполнял этот спектакль вместе с Майей Михайловной. Поэтому он помогает мне передать образ Кармен», – рассказала ведущая солистка, исполнительница партии «Кармен» Кристина Кретова.

Как отметил заслуженный артист России Александр Волчков, каждый спектакль неповторим и в каждый спектакль артисты вкладывают частичку своей души.

«Я приехал в Якутск третий раз и прекрасно помню те ощущения, и сейчас уже чувствую теплоту публики. Это первый случай, когда коллектив балета и оркестра прилетел в Якутию. Будем развивать традицию и почаще приезжать с гастролями», – сказал Александр Волчков.

В Якутии флагман российской культуры представляют 112 человек. Среди них – солисты балета Ольга Кишнева, Антонина Чапкина, Виктория Якушева, Александр Водопетов, заведующая балетной труппой Анна Леонова и заслуженный артист России Виктор Барыкин.

Государственный академический Большой театр России – один из крупнейших в мире театров оперы и балета основан в 1776 году.