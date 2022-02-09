В Якутии большинство многодетных живет в селах

По данным республиканского Министерства труда и социальной защиты, в последние годы в Якутии отмечается увеличение количества многодетных семей. На 1 января 2021 года в республике проживает 31 562 семьи, в которых воспитывается 106 530 детей. Большинство многодетных живут в сельской местности.

Одна из таких – семья Салышевых из с.Чериктей Усть-Алданского района.

Если собирается вся семья, то за стол садятся Георгий Валикаевич и Дария Николаевна, а дальше по старшинству – Айыына, Нарыйаана, Сандаара, Варя, Оскар, Катя, Вика, Аскольд,Кыталына. Самой старшей уже 19, она – студентка СВФУ, младшая учится во втором классе, отличница. Всех объединяют хорошая учеба, участие в различных олимпиадах и любовь к спорту. Папа работает в системе ЖКХ, мама – помощник воспитателя в детском саду «Эрэлчээнэ».

У Дарии Николаевны есть пример, у ее бабушки было 17 детей, правда, выжили только двое, времена были тяжелые. Сейчас, по словам многодетной мамы государство заботится о больших семьях. Но главное, чтобы в доме были любовь, взаимопонимание, поддержка.

«У нас дружная семья, все друг другу помогают. Старшие девочки – мои главные помощницы. Они все умеют: и готовить, и за младшими ухаживать. А маленькие – всегда на подхвате, ни в чем не отказывают. У всех – свои обязанности», — признается Дария. «Старшие — спортсменки, одна -мастер спорта, вторая — кандидат в мастера спорта. Айыына — чемпионка «Игр Дети Азии-2016» по якутским прыжкам. Айыына и Нарыйаана пошли в школу с шести лет. Сандаара – мамин подарок, родилась 8-го марта, она – участница многих олимпиад. Сандаара отличница, вообще в семье начиная с Айыыны, шесть отличников учёбы, каждый в разное время.

Варя – учится только на «хорошо» и «отлично», профессионально три года занималась волейболом у тренера. Сейчас волейбольная команда Чериктейской школы занимает 2-место в улусе.

Оскар в 8-м классе учится, в дневнике – только пятерки и четверки. Такие же оценки у семиклассницы Кати, пятиклассницы Вики и Аскольда, который учится в четвертом классе. А второклассница Кыталыына – отличница.

Виктория учится в 5-м классе Чериктейской средней школы на «4»и «5». Её любимый предмет — математика. На олимпиаде по математике девочка заняла 1-е место среди учащихся начальных классов. Также она красиво рисует, хорошо бегает, является победительницей, среди начальных классов.

С юных лет мечтает, как и её старшие сестры, успешно участвовать в соревнованиях. Вика – восходящая звездочка. Она – финалистка дистанционного конкурса «Красивые дети России».

Глядя на Дарию, даже не верится, что она – многодетная мама. Красивая, молодая, улыбчивая женщина. Замуж она вышла в 30 лет. Муж Георгий, еще мальчиком был влюблён в нее. Дария была старше, относилась как к младшему брату, оберегала от нападок деревенских парней, не думала, что он впоследствии станет мужем. А потом поженились и уже больше 20 лет вместе.

«Детей почему столько? Хотела все успеть: и родить, и воспитать. В многодетной семье о себе просто забываешь – полностью переключаешься на детей, на их проблемы и заботы. Стараемся привить им любовь и уважение друг к другу, старшим. Учим уважительному отношению к природе.

По весне ездим всей семьёй любоваться на подснежники. Летом стараемся выбраться семьей на реку купаться, собирать лук, рыбачить. Учим старших детей косить траву. А осенью все ездим по ягоды. Очень люблю бывать на природе. Обычно собираю младших и идём на прогулку, смотреть плантации красной и чёрной смородины», — рассказывает Дария Николаевна.

Жизнь многодетной семьи бурлит событиями, постоянно что-то происходит: победы спортивные и интеллектуальные, школьные заботы, домашние хлопоты. Все это ложится на плечи мамы, которая старается уделить внимание каждому ребенку: воспитание, контроль за учёбой, всех накормить и уложить младших спать — обычные заботы каждой семьи, но умноженные на количество детей.

Глядя на Салышевых видно, что все в этой замечательной семье получают и любовь, и заботу. Сами ребята маму с папой стараются не разочаровывать, чтобы им не приходилось за них краснеть, всегда стараются помочь. А для родителей главное — быть спокойными за своих детей, верить в них и гордиться ими.