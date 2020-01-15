15.01.2020
12:42
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Происшествия

В Якутии большегруз вылетел с дороги: есть пострадавшие

14 января  в 2 час. 20 мин. ночи в дежурную часть ОМВД России по Томпонскому району Якутии поступило сообщение от медучреждения  о том, что есть пострадавшие в результате автоаварии.

По предварительным данным сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что 14 января в 01 час. 50 мин.  ночи  на 356 км. ФАД «Колыма» от п.Хандыга в сторону с. Мегино-Алдан  Томпонского района водитель 1985 г.р.  управляя транспортным средством «MAN» с полуприцепом цистерной не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание транспортного средства на правый бок.

В результате ДТП пострадали два человека:  водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга,  ушибленную рану теменной области справа, травму левого коленного сустава, также пассажир – мужчина 1996 г.р. получил  множественные рвано-резаные раны, ссадины спины, компрессионный перелом позвоночника. Пострадавшие госпитализированы на стационарное лечение в  больницу п.Хандыга.

По проведенным освидетельствованием на состояние алкогольного опьянения у водителя «MAN» результат освидетельствования показал результат 0,00 мг/л. 

Водитель большегруза  имеет общий водительский стаж 17 лет, водительское удостоверение от 2014 г. по  категории «А»,«В», «С», «D» «СЕ».  К административной ответственности за прошедший год не привлекался.

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В объяснении водитель признается, что замечая дорожные знаки указателей поворота и ограничения скорости  не выбрал безопасную скорость   перед крутым поворотом, в результате   не смог справиться  с управлением.  

 Местом ДТП является федеральная автодорога «Колыма», кривая в плане, покрытие щебеночное (гравийное), состояние проезжей части со снежным накатом. Дорожные знаки присутствуют.

По факту ДТП проводится проверка.

Госавтоинспекция призывает всех водителей быть предельно внимательными и осторожными на  дорогах республики во время снегопада, тумана и пурги, чем может осложниться движение для транспортных средств. Независимо от состояния дорожного покрытия максимально  снижайте скорость при спусках и подъемах на проезжей части. Не забывайте пристегиваться ремнями безопасности – в случае дорожно-транспортного происшествия  это убережет вас от получения серьезных травм! Будьте аккуратны и бдительны на дорогах республики!       

Фото: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия).
Источник: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия).
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