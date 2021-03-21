В Якутии большегруз сорвался с обрыва



20 марта около 6 часов утра в дежурную часть ОМВД России по Томпонскому району поступило сообщение о дорожно- транспортном происшествии на автодороге «Колыма».

На место происшествия выехала следственно—оперативная группа, которая, предварительно, установила, что около 5 часов утра на 653-м километре федеральной автодороги «Колыма» произошло опрокидывание грузового самосвала «ИСУЗУ», за рулём которого находился водитель 1964 г.р. Мужчина выполнял работы на участке реконструкции автодороги и вёз скальный грунт с карьера, расположенного на 651-м километре трассы.

По предварительным данным,водитель не справился с рулевым управлением и совершил опрокидывание: машина съехала с проезжей части и упала с обрыва.

В результате ДТП мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью,и скончался на месте аварии до приезда «скорой помощи».

Водитель имел стаж вождения более 22 лет, за последние два года к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался.

Перед выездом на линию автомобилист прошёл необходимый предрейсовый контроль. Этот участок дороги водители знают,как один из опасных ,он носит название «Заячья петля».

По факту ДТП проводится проверка ,которая установит все обстоятельства и причины происшествия.