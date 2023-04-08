В Якутии большегруз перевернулся в кювет

7 апреля в 16 часов 37 минут в дежурную часть Удачнинского отдела полиции ОМВД России по Мирнинскому району поступило телефонное сообщение о том, что на автодороге «Анабар» в районе 528-го км произошло ДТП.

На место ДТП был направлен наряд ДПС, по прибытию предварительно было установлено, что 7 апреля около 16 часов 25 минут на 528 км, водитель 1969 года рождения, управляя транспортным средством «КАТО SR-300LS», двигаясь со стороны поселка Айхал в сторону города Удачный Мирнинского района, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением, в результате чего совершил съезд с дорожного полотна в правый кювет по ходу движения транспортного средства.

В результате ДТП водитель получил закрытый перелом 7-8 ребра справа, в момент происшествия был пристегнут ремнем безопасности.

Проведенное медосвидетельствование на состояние опьянения, не выявило у водителя факта употребления алкоголя.