В Якутии больше всего подорожали говядина и рис

Стоимость условного набора продуктов питания в среднем по Якутии в конце июня составила 8 981,3 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 0,5%, сообщили ИА YakutiaMedia в Саха(Якутия)стат.

Больше всего цены повысились на говядину (кроме бескостного мяса) на 2,9 %, рис шлифованный на 2,7%, рыбу мороженую неразделанную — на 2,5%, маргарин — на 2,0%, соль поваренную пищевую — на 1,0%, перец черный (горошек) — на 0,9%.

Также отмечен рост цен на плодоовощную продукцию. Так, лук репчатый подорожал на 13,6%, картофель — на 8,4%, яблоки — на 1,7%. При этом отмечено снижение цен на огурцы свежие на 18,1%, морковь — на 11,2%, капусту белокочанную свежую — на 9,5%. Кроме того, снизились цены на яйца куриные на 5,1%, сахар-песок — на 2,0%, вермишель, свинину (кроме бескостного мяса), творог — на 0,9%, масло подсолнечное, сметану — на 0,8% и 0,6% соответственно.

Если сравнивать нас с нашими соседями по Дальневосточному федеральному округу, то больше всего стоимость условного набора продуктов повысилась в Еврейской автономной области, Камчатке и Бурятии. Подешевел минимальный набор в Амурской области и на Чукотке.

