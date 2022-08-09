В Якутии большая часть группировки Авиалесоохраны сосредоточена в Усть-Майском улусе

В Якутии большая часть группировки Авиалесоохраны сосредоточена в Усть-Майском районе на юго-востоке региона, где отмечается ветер до 60 км/ч (15 м/c).

На текущий момент в Якутии почти 700 парашютистов-десантников Авиалесоохраны, работников лесных пожарных станций и привлеченных лиц тушат 10 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 70 221 га, в том числе полностью остановлен огонь 6 очагов на площади, пройденной огнем 30 006 га (в Якутии также, как и в Ханты-Мансийском округе, парашютисты-десантники Авиалесоохраны остановили распространение огня на более 40% площади действующих на сегодня лесных пожаров).

Для тушения ряда пожаров привлечено около 50 тракторов, бульдозеров и другой наземной техники.

Для переброски парашютистов-десантников и мониторинга обстановки Авиалесоохраной привлечено более 10 самолетов и вертолетов, в том числе новые вертолеты Авиалесоохраны Ми-8 МТВ-1 с увеличенной дальностью полета.

Большая часть группировки Авиалесоохраны сосредоточена сегодня на тушении пожаров в Усть-Майском районе на юго-востоке Якутии, где уже не первый день дует ветер со скоростью до 15 м/c (до 60 км/ч), что значительно осложняет борьбу с пожарами.

Для прокладки минерализованных полос взрывным методом для тушения удаленных пожаров в Усть-Майском районе парашютисты-десантники Федеральной Авиалесоохраны применяют детонирующие шнуры высокой мощности. Усиленные шнуры применяются в связи с тем, что таежные леса отличаются толстой лесной подстилкой из мхов, лишайников, опавших листьев и значительным слоем переплетенных корней трав и кустарников.

Для разведки обстановки и обеспечения безопасности взpывных работ команды Федеральной Авиалесоохраны применяют беспилотники, оборудованные тепловизорами. Такие беспилотники «видят» источники огня даже через значительные дымовые завесы и позволяют парашютистам-десантникам максимально точно разведать обстановку и определить наиболее эффективный план работы.

Кроме Федеральной Авиалесоохраны помощь Якутии в тушении пожаров помогают парашютисты-десантники Авиалесоохраны 5 регионов Сибири и Дальнего Востока (Авиалесоохраны Бурятии, Красноярского, Приморского, Забайкальского, Хабаровского краев).

Режим ЧС действует в Якутии с 10 июня. В период действия ЧС (с 10 июня по 7 августа) парашютисты-десантники Авиалесоохраны, работники лесных пожарных станций и привлеченные лица потушили в Якутии более 220 лесных пожаров.