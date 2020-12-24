В Якутии больничные можно получить через почту

Страховое обеспечение по больничному листу, выплачиваемое Фондом социального страхования РФ, можно получить в ближайшем отделении Почты России. С начала года в Якутии услугой уже воспользовались более 5 тысяч жителей.

Для того, чтобы получить выплаты по обязательному социальному страхованию на почте необходимо вместе с листком нетрудоспособности подать работодателю заявление на получение выплат почтовым переводом, указав свой почтовый адрес. Комиссии за такие выплаты не взимаются.

«Такой формат удобен для людей, которые работают удаленно, вахтовым методом, а также живут в сельской местности, где нет развитой банковской сети», — рассказал директор УФПС РС(Я) Пётр Птицын.

У жителей Якутии возможность получать выплаты по больничному листу от Фонда социального страхования в почтовых отделениях появилась в январе 2020 года. По действующей системе социального страхования к «прямым выплатам», которые можно получить на почте, относятся: пособия по временной нетрудоспособности, в том числе в связи с несчастным случаем на производстве, профессиональным заболеванием; пособия по беременности и родам, при постановке на учет в ранние сроки беременности, при рождении ребенка, по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет.

При поступлении денежных средств в почтовое отделение, получателю будет доставлено извещение в почтовый ящик. Получить денежный перевод можно лично по предъявлению паспорта или с помощью законного представителя при предъявлении доверенности, заверенной установленным законом порядком.

По информации Фонда социального страхования РФ, средства перечисляются в течение 10 календарных дней со дня получения заявления и документов, которые необходимы для назначения и выплаты соответствующего вида пособия. При этом прямые выплаты гарантируют обеспечение права застрахованного лица на получение пособия независимо от финансового положения работодателя.

Отметим, сегодня три четверти дальневосточных отделений почтовой связи находятся в сельской местности и труднодоступных регионах, что позволяет всем жителям региона получать пенсии, социальные пособия, пользоваться финансовыми и почтовыми услугами в одном месте.

Найти адрес, контакты и оперативно уточнить график работы своего почтового отделения можно на сайте pochta.ru, а также через мобильное приложение Почты России