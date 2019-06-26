В Якутии больница накопила более 7 млн рублей долгов

Прокуратура Хангаласского района Якутии провела проверку соблюдения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства в части своевременной оплаты потребителями коммунальных услуг.

Установлено, что государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Хангаласская центральная районная больница» имеет задолженность за потребленные коммунальные услуги по теплоснабжению в размере свыше 7 млн. 360 тыс. рублей перед ГУП «ЖКХ Республики Саха (Якутия)», меры по погашению которой, в течение длительного времени не принимались.

По данному факту прокуратура района внесла в адрес главного врача учреждения здравоохранения представление об устранении нарушений федерального законодательства, по результатам рассмотрения которого задолженность погашена в полном объеме, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.