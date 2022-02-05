В Якутии болеют ковидом больше, но легче

За сутки в республике госпитализирован 131 человек из числа новых случаев COVID-19, накануне — 125. Всего за сутки выявлено 3 767 случаев инфицирования коронавирусом. Днём ранее зафиксировано 3 493 заболевших COVID-19. За сутки выздоровели 2 507 человек, накануне — 2 162.

Несмотря на увеличение количества вновь выявленных случаев заболевания, скорость распространения инфекции, у большинства заболевших регистрируется легкое течение заболевания. Указанное обусловлено в первую очередь — вакцинацией против коронавирусной инфекции. Первым компонентом привиты 579 084 человека (80,8% взрослого населения республики). Ревакцинацию прошли 130 510 человек Это 55,0% от количества лиц — у кого наступил срок ревакцинации.