В Якутии более тысячи ВИЧ-инфицированных

Ежегодно, 1 декабряво всем миреотмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Сегодня по-прежнему остается важным вопрос о системе противодействия СПИДу,с целью повышения осведомленности о влиянии ВИЧ – инфекции на жизнь людей, дискриминации и повышения качестважизни ВИЧ-инфицированных людей.

В России отмечается рост заболеваемости ВИЧ – инфекцией, на сегодняшний день зарегистрировано свыше 1 миллиона 500 тысяч человек. В последнее время прослеживается отчетливая тенденция увеличения полового пути передачи ВИЧ-инфекции. Феминизация эпидемии ВИЧ/СПИДа ведет также к росту числа детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, что порождает ряд проблем социально-экономического характера.

ВИЧ-инфекцию начали выявлять на территории Якутии с 1996 г. Всего за годы выявлено положительных 2848 человек, из них: граждан России – 2163, иностранных граждан — 259, прибывших для проживания с ранее установленным диагнозом человек из других территорий Российской Федерации – 426.

По предварительным данным, на 1.11.2021 г. число живущих с ВИЧ на территории республики составляет 1019 человек.

В течении последних лет возросло число районов, где регистрируются случаи ВИЧ-инфекции. На сегодня с ВИЧ-инфекцией проживают в 33 улусах.

Наиболее проблемные территории: Мирнинский, Нерюнгринский, Оймяконский, Ленский, Алданский районы и г.Якутск. В этих районах проживает большее количество от всех зарегистрированных ВИЧ инфицированных (суммарно 89% от всех зарегистрированных).

За 10 месяцев 2021 года выявлено 131 ВИЧ-инфицированных, из них граждан РФ – 128, иностранных граждан – 3. За аналогичный период 2020 г. выявлено: граждан РФ – 113, иностранных граждан – 2. Количество выявленных граждан РФ в 2021 году находится выше аналогичного периода 2020 г. в 1,2 раза.

В общей структуре ВИЧ-инфицированных удельный вес мужчин – 64%, женщин – 36%.

С течением времени изменилась возрастная структура, увеличивается частота выявления случаев ВИЧ-инфекции среди активного населения в возрасте 30-50 лет, в том числе в возрастных группах: увеличение в 30-39 лет с 13% (2004 г.) до 35,1% (2021 г.), 40 лет и старше с 3% до 24,3% и снижение в 20-29 лет с 65% до 35,4%.

Большинство заражений при гетеросексуальных контактах (62,9%), доля инфицированных ВИЧ при употреблении наркотиков составляет 22,9%, 3,5% — при гомосексуальных контактах.

Преобладание лиц среднего и старшего возраста и количества, зараженных при половых контактах, может свидетельствовать о выходе ВИЧ-инфекции за пределы уязвимых групп населения. Средний и старший возраст, которые отчасти не признают средства предохранения и оставаясь сексуально активными, определяют такую динамику. Кроме того, в некоторых районах ранее сформировался большой резервуар инфекции среди потребителей наркотических препаратов, от которых реализуется половой путь передачи. Также при половом пути инфицирования отмечается нарастание вовлеченности женщин в эпидемический процесс.

На фоне преобладания полового пути передачи и увеличения числа ВИЧ – позитивных женщин фертильного возраста, растет количество родов и рождения детей, у которых имеется риск заражения ВИЧ-инфекцией.

За все время наблюдения в республике родилось от ВИЧ – инфицированных матерей 232 детей. За 10 месяцев 2021 г. зарегистрировано – 6 рода, из них трехэтапная профилактика (во время беременности, в родах, новорожденному) проведена 100%. По состоянию на 01.11.2021 на диспансерном учете состоят 97 детей, в том числе с диагнозом ВИЧ – инфекции 10 детей.

Кумулятивно за все годы наблюдения в республике умерло 457 лиц, инфицированных ВИЧ, из них с диагнозом ВИЧ-инфекция в стадии СПИДа – 170 или 37,4%.

Несмотря на сложившуюся эпидситуацию с новой короновирусной инфекцией, мероприятия по профилактике и раннему выявлению ВИЧ-инфекции продолжаются в полном объеме.

По данным оперативного мониторинга реализации мероприятий по противодействию распространения ВИЧ-инфекции в Республике Саха (Якутия) за период январь‒июнь 2021 года: скрининговым обследованием на ВИЧ – инфекцию охвачено 209 362 гражданам РФ или 22% от общей численности проживающего в республике населения, что на 29,5% выше чем за 10 месяцев 2020 года (161 532 чел.). На 01.11.2021 г. на диспансерном учете состоит 1019 пациентов. Из всех диспансерных пациентов 86 % получает антиретровирусную терапию.

Таким образом в Республике Саха (Якутия) эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-инфекции остается напряженной, продолжается распространение вируса иммунодефицита человека среди населения и увеличение числа инфицированных и больных, наблюдается выход ВИЧ-инфекции за пределы уязвимых групп в общую популяцию.

ГБУ РС (Я) «Центр СПИД» напоминает, об путях передачи

ВИЧ — инфекции:

Незащищенный половой контакт с ВИЧ -инфицированным человеком;

-инфицированным человеком; совместное использование с ВИЧ -инфицированным нестерильных принадлежностей для инъекций (шприцы, иглы);

-инфицированным нестерильных принадлежностей для инъекций (шприцы, иглы); вертикальный путь передачи ВИЧ от ВИЧ-инфицированной матери к ребенку (во время беременности, родов или после родов, через грудное молоко).

Способыпрофилактики ВИЧ-инфекции должны быть известны каждому человеку. Используйте презервативы при сексуальных контактах. Коварство ВИЧ – инфекции состоит в том, что он никак не дает о себе знать довольно продолжительное время с момента заражения. Каждый человек должен знать свой «ВИЧ – статус!». Сдатькровь на исследование можно в ГБУ РС (Я) «Центр СПИД» г. Якутске, по адресу ул. Стадухина 81/8, тел. регистратуры 43-01-34, филиалах Центра г. Мирный и г. Алдан. Территориально в поликлиниках по месту жительства и в ЦРБ.Для граждан РФ анализ на ВИЧ – инфекцию добровольный и бесплатный.