В Якутии более тысячи беременных женщин заболели коронавирусом

В республике с начала пандемии зарегистрировано 1064 беременных женщин с коронавирусом. За последние 10 дней заболеваемость женщин в период беременности и в послеродовом периоде увеличилась в 3 раза.

Об этом сообщила главный акушер-гинеколог Минздрава республики Екатерина Ушницкая:

В настоящее время в республике насчитываются 34 беременные женщины и родильницы с подтвержденным коронавирусом. По наблюдению медицинских работников Перинатального центра ГБУ РС (Я) «Якутская республиканская клиническая больница», где сейчас организована медицинская помощь женщинам в период беременности и родов с Covid-19, у 1/3 заболевших беременных отмечается тяжелое течение с развитием пневмонии. Это объясняется подверженностью инфекциям беременных женщин ввиду физиологических изменений в иммунной, сердечно-лёгочной системах и наличием таких экстрагенитальных заболеваний, как сахарный диабет, гипертония, ожирение, анемия, усугубляющих течение болезни.

Следует отметить, что лечение тяжелых пациенток, согласование тактики ведения проводятся совместно со специалистами федерального центра — ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Министерства здравоохранения Российской Федерации посредством ежедневных телемедицинских консультаций.

Известно, что вакцинация против коронавирусной инфекции не проводится беременным и кормящим женщинам. Женщинам, планирующим беременность, за три месяца до её наступления рекомендуется привиться от Covid-19.

Чтобы обезопасить будущую маму от заражения, ее семье и ближайшему окружению также стоит вакцинироваться.

В связи с ростом заболеваемости, напоминаем о соблюдении общих рекомендаций: не посещать места массового скопления людей, носить маску, чаще мыть руки и проветривать квартиру.