В Якутии более 50 тысяч человек привились от коронавируса

В Республике Саха (Якутия) вакцинация против новой коронавирусной инфекции проводится в 44 медицинских организациях республики, в которых развернуто 156 пунктов вакцинации, созданы 110 мобильных бригад. Суточная пропускная способность прививочных пунктов составит 10364 человека. Количество задействованных в вакцинации медицинских работников составляет 570 человек.

Для хранения вакцины в городских и районных медицинских организациях Республики Саха (Якутия) подготовлены 311 морозильных оборудований с температурным режимом не выше 18 градусов.

По состоянию на 29.03.2021 в республику поступило всего 62412 доз вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции, в том числе вакцина «Гам-КОВИД-Вак» — 61212 дозы, вакцина «ЭпиВакКорона» — 1200 доз.

Последние поступления 02.03.2021г – 1600 доз, 22.03.2021г – 1500 доз, 25.03.2021г – 3600 и 26.03.2021г. – 900 доз.

На 29.03.2021г получили первую вакцинацию всего 56570 человек, вторую вакцинацию получили 50612 человек.

Приказом Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) от 25.03.2021г №01-07/458 «О плане вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Республики Саха (Якутия) на 2021 год», утвержден план вакцинации против новой коронавирусной инфекции на 2021 год, с учетом охвата 60% взрослого населения республики на 378000 человек.

Отказов от вакцинации в настоящее время не наблюдается.

Для охвата вакцинацией против новой коронавирусной инфекции 60% взрослого населения республики потребность в вакцине в настоящее время составляет 316188 доз.