В Якутии более 50 км трассы «Вилюй» отремонтировали капитально

На участках, проходящих по Нюрбинскому, Сунтарскому и Мирнинскому районам республики, привели к нормативам дорожное покрытие и 59 искусственных сооружений.

На объекте капитального ремонта км 754 – км 772 трассы А-331 «Вилюй» специалисты обновили 24 искусственных сооружения. Кроме того, провели комплекс работ по обустройству трассы: установили более 100 новых дорожных знаков, три светофора, два автобусных павильона, свыше четырех километров барьерного ограждения и линию электроосвещения длиной более одного километра.

На другом участке (км 783 – км 798), который проходит через Нюрбу, дорожники привели в нормативное состояние 14 искусственных сооружений протяженностью 274 пог. м. Здесь установили более 6 км линий наружного освещения, 10 светофорных объектов, а также пешеходное ограждение протяженностью более 2 км и более 200 дорожных знаков.

На отрезке трассы А-331 с 1008-й по 1018-й км (в том числе в границах села Тойбохой) были отремонтированы 12 искусственных сооружений протяженностью 229 пог. м. Безопасность на участке обеспечат более 3 км наружного освещения, свыше 2 км барьерного и 4 км пешеходного ограждений, а также около 200 дорожных знаков.

Еще семь искусственных сооружений протяженностью более 100 пог. м привели в порядок на участке капремонта км 1215 – км 1225. Также здесь установили 50 дорожных знаков и почти 500 м барьерного ограждения.

Кроме того, завершен ремонт отрезка трассы «Вилюй» с 841-й по 844-й км. На данном участке было заменено дорожное покрытие, заасфальтированы примыкания, обновлены дорожные знаки и барьерное ограждение, а также капитально отремонтированы мостовые переходы через реки Угуя и Черная, что на 1044-м и 1141-м км соответственно.