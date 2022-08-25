В Якутии более 16 тысяч первоклассников пойдут в школу

В День знаний впервые за школьные парты сядут более 16, 5 тысяч первоклассников. В столице республики 7 565 тысяч детей станут школьниками, в Мирнинском районе – более 1,1 тысячи, Нерюнгринском районе – более 1 тысячи.

В сельских районах больше всего заявлений в 1 класс подано в Хангаласском – 474, Чурапчинском – 443, Намском – 435, Вилюйском – 399, Мегино-Кангаласском – 388.

По поручению главы республики все подготовительные работы к новому учебному году должны быть выполнены в срок. В 619 школах республики в эти дни завершаются ремонтные работы, комплектация учебных кабинетов.