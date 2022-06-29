В Якутии более 11 тысяч человек оформили дальневосточный гектар

В этом году исполняется 5 лет со дня начала реализации программы «Дальневосточный гектар».

По данным информационной аналитической системы «На Дальний Восток», Республика Саха (Якутия) занимает II место по количеству заявок на заключение договоров безвозмездного пользования и количеству заключенных договоров среди субъектов Дальневосточного федерального округа.

На 23 июня текущего года по программе «Дальневосточный гектар» якутяне заключили 11 780 договоров безвозмездного пользования земельными участками.

Доля освоения земельных участков, предоставленных гражданам по программе «Дальневосточный гектар», составляет 21,6% от общего количества заключенных договоров безвозмездного пользования земельными участками.

В 2019-2020 годах в Амгинском, Намском, Мегино-Кангаласском и Нюрбинском улусах на территории агломераций – компактно расположенных земельных участков, выделенных по программе «Дальневосточный гектар», в соответствии с Планом социального развития центров экономического роста РС(Я), утвержденным распоряжением Главы РС(Я) Айсена Николаева в 2018 году, исполнителем ГКУ «Служба государственного заказчика РС(Я)» были проведены работы технологическому присоединению к сетям электроснабжения, строительству автомобильной сети.

Напомним, что на недавнем совещании во Владивостоке по вопросу реализации программы «Дальневосточный гектар» заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил усовершенствовать программу по предоставлению «дальневосточного гектара».

Как показывает статистика, большинство граждан, заключивших договоры безвозмездного пользования земельным участком, планируют строительство жилья, а также намерены заниматься сельским хозяйством и развивать туристические проекты.

С прошлого года якутяне уже начали процедуру переоформления земельных участков в собственность или в аренду. Данная процедура повлечет за собой поступление в бюджет арендных платежей и земельных налогов. В текущем году ожидается переоформление в аренду или в собственность1883 земельных участков.

Наиболее яркими примерами освоения земельных участков в республике являются создание туристической базы «Бэс Тумус» на территории г. Якутска на берегу реки Кэнкэмэ, базы отдыха «Тукулан» на берегу реки Лена и туристической базы «Лунный свет» в Хангаласском улусе. Данные туристические базы принимают гостей круглогодично. Также на территории с. Антоновка Нюрбинского улуса построены автосервис с газозаправочной станцией, продуктовый минимаркет. В Мирнинском районе созданы придорожный сервис и тепличное хозяйство для выращивания овощей и зелени.

В 2022 году истекает первый пятилетний срок окончания действия договоров безвозмездного пользования земельными участками по программе «Дальневосточный гектар». Участники могут направить заявление о предоставлении земельного участка в собственность, не дожидаясь истечения пятилетнего срока. Получить участок в собственность можно досрочно после строительства и регистрации объекта индивидуального жилищного строительства. Также такое право дает наличие договора ипотеки для постройки дома на этом участке.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)