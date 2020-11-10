10.11.2020
12:02
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Коронавирус

В Якутии безжалостно распространяется коронавирус

Сегодня, 10 ноября, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.

Ситуация в республике остается напряженной.

За сутки в регионе зарегистрировано 207 новых случаев коронавируса, в т.ч. 45 носителей новой коронавирусной инфекции.

Из них в Якутске — 120 случаев.

Анабарский, Верхневилюйский районы по 10 случаев. Нерюнгринский район — 8 случаев;
-Мегино-Кангаласский и Мирнинский районы по 7 случаев;

-Вилюйский и Намский районы по 5 случаев;
-Алданский 4 случая;
-Аллаиховский, Олекминский и Усть-Алданский по 3 случая;
-Булунский, Ленский, Нюрбинский, Оймяконский, Оленекский, Усть-Янский и Чурапчинский районы по 2 случая;
-Амгинский, Горный, Жиганский, Кобяйский, Сунтарский, Таттинский, Усть-Майский и Хангаласский по 1 случаю.

Летальных случаев от COVID-19 за последние сутки — 2.

За сутки лабораториями республики проведено 4 446 исследований на коронавирус.
Всего с начала пандемии обработано 684 523 теста.

За все время в республике зарегистрировано 15651 случай заболевания COVID-19, 171 случай летального исхода.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
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