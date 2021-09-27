В Якутии безработный украл изысканный деликатес

В дежурную часть отдела полиции №4 МУ МВД России «Якутское» обратился администратор одного из крупных супермаркетов г. Якутска. Он сообщил, что неизвестный похитил банку красной икры стоимостью более 2500 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена личность подозреваемого, им оказался 47-летний ранее судимый безработный мужчина.

Выяснилось, что подозреваемый направился в супермаркет под видом покупателя и незаметно похитил с прилавка банку икры, которую в тот же день употребил.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкцией которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.