09.07.2021
12:45
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Происшествия

В Якутии безработный совершил кражу в бирже труда

В полицию Мирнинского района обратился местный житель. Он сообщил, что в помещении центра занятости населения неизвестный похитил у него кошелек с 4 тысячами рублей и 100 долларами.

Прибывшие на место происшествия сотрудники уголовного розыска провели оперативно-розыскные мероприятия и по горячим следам установили ранее судимого 40-летнего мужчину, подозреваемого в совершении хищения.  

Выяснилось, что подозреваемый пришел в биржу труда для постановки на учет и приметил оставленный на стойке администратора чужой кошелек и похитил его.

Похищенными средствами злоумышленник не успел распорядиться, он был задержан правоохранителями в течение часа.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.    

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)
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