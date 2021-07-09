В Якутии безработный совершил кражу в бирже труда

В полицию Мирнинского района обратился местный житель. Он сообщил, что в помещении центра занятости населения неизвестный похитил у него кошелек с 4 тысячами рублей и 100 долларами.

Прибывшие на место происшествия сотрудники уголовного розыска провели оперативно-розыскные мероприятия и по горячим следам установили ранее судимого 40-летнего мужчину, подозреваемого в совершении хищения.

Выяснилось, что подозреваемый пришел в биржу труда для постановки на учет и приметил оставленный на стойке администратора чужой кошелек и похитил его.

Похищенными средствами злоумышленник не успел распорядиться, он был задержан правоохранителями в течение часа.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.