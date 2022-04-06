В Якутии безработный может получить 150 тысяч руб. на открытие бизнеса

Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения планирует оказать содействие 331 гражданину в открытии своего дела. Единовременная финансовая помощь в размере 150 тысяч рублей выделяется безработному и незанятому гражданину для предпринимательской деятельности. До принятия решения гражданин презентует проект, бизнес-план, сообщает пресс-служба ведомства. Из 331 договора 199 договоров будут подписаны с жителями сельской местности.

В рамках Года матери получателями более 50% единовременной помощи станут матери.

«Как и планировали, из 27 получателей половина — молодые матери. 14 получателей живут в сельской местности, именно там открывают свое дело, — отметил заместитель председателя Госкомзанятости Савва Михайлов. — Проекты очень интересные, например, Анна Ефремова из Усть-Маи начнет заниматься производством минеральной воды в бутылках. Петр Осипов из Хангаласского улуса и Федот Варламов из Таатты приступают к производству мебели. Больше всего проектов — по предоставлению парикмахерских услуг и в салонах красоты, 4 незанятых гражданина возьмутся за предоставление этих услуг. Деятельностью автомобильного грузового транспорта займется Мирослав Бурцев из Верхоянья».

Программа активно начала работу в Нерюнгринском районе. Ольга Иванова открыла риэлтерское агентство, активно начала деятельность. А Ольга Васильева до этого обучалась в бизнес-инкубаторе и через Центр занятости открыла свое дело по производству одежды, сейчас приобретает оборудование.

В целом, на содействие началу предпринимательской деятельности безработных и незанятых граждан выделено около 50 млн. рублей. Данная программа является очень актуальной и востребованной, особенно в условиях санкций.

Как правило, будучи безработными, граждане получают стартовый капитал, и по истечении определенного времени сами становятся работодателями, поэтому вопрос имеет стратегическое направление.

По вопросам участия в программе жители могут обращаться в Центры занятости населения по месту жительства.