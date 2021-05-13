В Якутии безработные люди приглашаются на бесплатное обучение

Безработных жителей Якутии приглашают пройти бесплатное обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости».

12 мая 2021 года на площадке ЦОПП состоялось торжественное подписание соглашений между ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет», АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)», Государственным комитетом РС(Я) по занятости населения, ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова» и АНО ДПО «Центр опережающей профессиональной подготовки РС(Я)».

Соглашения предусматривают сотрудничество в целях реализации программы организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

Напомним, на портале «Работа в России» стартовал прием заявок от отдельных категорий граждан на обучение по краткосрочным образовательным программам по востребованным в регионе профессиям в целях содействия их занятости. При этом обучение для этих граждан будет бесплатным, а затраты образовательных организаций будут профинансированы из федерального бюджета.

Участие в программе могут принять:

Безработные граждане

Граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости

Граждане в возрасте 50-ти лет и старше

Граждане предпенсионного возраста

Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за детьми до трех лет

Женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста.

Программа будет реализовываться с 2021 по 2024 гг. В этом году квота на Якутию составляет 1091 человек.

Представитель федерального оператора программы, директор Межрегионального центра дополнительного профессионального образования и содействия занятости НИ ТГУ Михаил Шепель отметил, что целью программы является восстановление рынка труда и экономики страны для реализации ключевых проектов в части развития человеческого капитала, необходимых для развития регионов.

Анатолий Николаев, ректор СВФУим. М. К. Аммосова,подчеркнул, что программа позволяет сделать очередной важный шаг в совместной работе:

«Мы рады быть региональным вузом-партнером большого федерального проекта «Содействие занятости» и, конечно, такой опыт для СВФУ им. М.К. Аммосова может оказаться полезным. Планы у нас достаточно амбициозные и участие в столь крупном проекте федерального масштаба тому подтверждение. Совместно с Государственным комитетом РС(Я) по занятости населения мы ставим действительно высокие задачи, одна из которых – предотвращение оттока трудоспособного населения из Дальнего Востока и Северо-Востока страны. Я считаю, что переподготовка кадров в целях трудоустройства может стать хорошим инструментом для решения этих целей. От СВФУ им. М.К. Аммосова в программе представлено порядка 60 образовательных программ, в т.ч. разработанные в партнерстве с иными организациями», — отметил он.



«По стране и в регионе подобные программы реализуются с 2019 года – например, ранее проводилось переобучение отдельно предпенсионеров и граждан возраста старше 50 лет, а в прошлом году переобучали граждан, потерявших работу из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. В 2021 году условия программы обновили, категорий граждан стало больше, намного расширилось число образовательных программ. Мы понимаем, насколько сегодня востребована данная мера среди населения, потому что 62 % человек, состоящих на учете в Центрах занятости, не имеют профессионального образования. Соответственно, и шансы на трудоустройство для них минимальны. В рамках программы в текущем году с нашими региональными партнерами мы готовы охватить 1091 человек. Уверены, что реализация программы будет такой же успешной и эффективной, как и в предыдущие годы», — прокомментировала Елена Виссарионовна Калашникова, и.о. председателя Государственного комитета РС(Я) по занятости населения.

ЦОПП Якутии выступает региональным оператором проекта по линии Ворлдскиллс. Директор ЦОПП Якутии Владислав Хабаров уточнил, чтопо линии Ворлдскиллс представлено 142 курса по 59 компетенциям:

«Для обучения представлены профессии в сфере промышленности, строительства, транспорта, а также из IT-отрасли, сферы услуг и другие. Перечень образовательных программ обновляется с учетом кадровой потребности региона и по заявкам работодателей. Из самых востребованных на рынке труда компетенций, например, могу выделить: Медицинский и социальный уход, Охрана труда, Поварское дело, Ремонт и обслуживание легковых автомобилей, Сварочные технологии, Электромонтаж и другие», — прокомментировал Хабаров.

Обучение реализуется как дистанционно, так и очно на базе самих образовательных организаций. Длительность курсов зависит от графика и выбранной образовательной программы и составляет от 72 до 256 ч. (от 1 до 3 месяцев). После прохождения обучения слушатели получают официальный документ о квалификации.

Как подать заявку на участие в программе?

Зайти на сайт Работа в России: https://trudvsem.ru/ Пройти авторизацию через Госуслуги Нажать на баннер «Пройти обучечие в рамках проекта «Содействие занятости»: https://trudvsem.ru/information/pages/support-employment, нажать кнопку «Записаться на обучение» Выбрать категорию граждан, регион обучения Указать форму обучения, выбрать компетенцию и образовательную организацию Проверить свои персональные и контактные данные Отправить заявку

После подачи заявки дождаться ответа со ссылкой на Анкету отбора (придет на электронную почту). Тут нужно будет ответить на приведенные в анкете вопросы и прикрепить документы, подтверждающие выбранную категорию граждан.

Также можно обратиться за подробной информацией в Центры занятости населения по месту жительства.