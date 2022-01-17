В Якутии безопасность Крещенских купаний обеспечат более 280 человек

В целях обеспечения безопасности верующих в праздник Крещения Господня на территории всей республики будут задействованы свыше 280 человек из числа сотрудников МЧС России, спасателей Службы спасения Якутии, сотрудников правоохранительных органов, медиков, представителей казачества и органов местного самоуправления, а также 62 единицы техники. Напомним, что в прошлом году в Якутии из-за эпидемиологической обстановки в республике обрядовые мероприятия «Крещение Господне» были отменены.

– В целях предотвращения несчастных случае большинство купелей будет открыто в дневное время. На каждой из них организовано дежурство спасателей, инспекторов ГИМС, пожарных, представителей администрации и других ведомств и организаций, которые будут оказывать помощь людям при совершении омовения и при необходимости реагировать на возможные происшествия – сообщил начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) генерал-майор внутренней службы Павел Гарин.

Стоит отметить, что всего на территории Республики Саха (Якутия) с 18 по 20 января планируется к открытию 20 мест для проведения обрядовых мероприятий, из них 11 купелей и 9 прорубей для забора воды.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает о правилах безопасного поведения во время мероприятия:

• окунаться следует в специально оборудованных прорубях;

• перед купанием в проруби необходимо разогреть тело;

• к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви;

• если с вами ребенок, следите за ним во время его погружения в прорубь;

Запрещается:

• купаться в состоянии алкогольного опьянения;

• купание детей без присмотра родителей или взрослых;

• подавать крики ложной тревоги;

• загрязнять и засорять купель;

• подъезжать к купели на автотранспорте