В Якутии бензин может подешеветь на 8-10 рублей

Реализация проектов в области производства сжиженного природного газа и моторного топлива позволит, по предварительным расчетам, снизить стоимость литра бензина на 8-10 рублей. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев на встрече с журналистами 22 марта по итогам совещания, проведенного в рамках визита полпреда по ДФО Юрия Трутнева в Якутск, передает ЯСИА.

«Мы все знаем, что цена на топливо у нас крайне высокая. Появление же газоперерабатывающего производства, согласно представленным на совещании проектам и предварительным расчетам, способно на 8-10 рублей снизить стоимость литра бензина в Якутске, что очень существенно», — сказал Айсен Николаев.

Как ранее сообщало ЯСИА, Якутия из-за высоких цен и некачественного бензина на АЗС может начать производство собственного топлива к 2022 году. Глава республики также отмечал, что правительство прежде всего волнует ценовая доступность топлива для населения. Несколько инвесторов готовы вложиться в проект по созданию газоперерабатывающего производства в промышленных масштабах.

В рамках визита Юрия Трутнева в Якутск сегодня прошло рабочее совещание, где были рассмотрены соответствующие проекты. На встрече с журналистами полпред отметил, что газопереработка несомненно нужна республике, в том числе и для возможности получения дополнительной прибавочной стоимости, налогов и создания рабочих мест.

«Все, что мы отправляем куда-то дальше и продаем необработанное, это потери. Проектов представили много, но они на сегодня не находятся на очень высокой стадии проработки. При этом, наверное, участникам совещания было полезно услышать, что их будут поддерживать руководство республики, правительство РФ, Минвостокразвития. В республике есть уникальная возможность использования дополнительных ресурсов газа: и за счет газопровода «Сила Сибири», и за счет ряда разрабатываемых месторождений», — подчеркнул Трутнев.

В рамках рабочего визита Юрий Трутнев также посетил инклюзивную школу №35, IT-парк и кардиодиспансер, провел совещание по реализации проекта круглогодичного детского Центра отдыха и оздоровления «Полярная звезда», а также заседание оргкомитета по подготовке и проведению празднования 100-летия образования Якутской АССР.