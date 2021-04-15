В Якутии белый медведь вышел на трассу и направляется на юг

Фото из архива SakhaLife.ru

Как сообщает министерство экологии республики, для контроля ситуации с белым медведем, впервые замеченным местными жителями в конце марта в Верхоянском районе Якутии, на место направлены две группы специалистов из числа работников и государственных инспекторов ГБУ РС(Я) «Дирекция биологических ресурсов, ООПТ и природных парков», а также Института биологических проблем криолитозоны РАН.

С момента обнаружения медведя работы по слежению за животным проводились госинспекторами Дирекции биоресурсов и Верхоянской инспекции государственного экологического надзора минэкологии Якутии, которыми было отмечено, что медведь направляется на юг вдоль трассы.

Медведь неоднократно попадал в объективы видеокамер телефонов местных жителей, на видеозаписях отчетливо видно, что замеченное животное относится к редкому виду ­– белый медведь (лат. Ursus maritimus), занесенному в Красные Книги России и Якутии.

Направленные в Верхоянский и Томпонский районы специалисты имеют при себе необходимые технические средства для обнаружения животного и обеспечения его охраны, как редкого вида. Проводится работа с населением, оповещены администрации местных поселений и местные жители о том, что несвойственный для этих мест белый медведь передвигается вдоль трассы. Населению даны рекомендации, в том числе о необходимости проявления бдительности, находясь у дороги, не приближаться к хищному животному, о случаях встреч сообщать в администрацию поселков.

О ситуации с медведем извещено Управление Росприроднадзора по Республике Саха (Якутия) для дальнейшего принятия решения в соответствии с Приказом Росприроднадзора от 25.08.2016 N 540 «Об утверждении Положения об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по РС(Я)».