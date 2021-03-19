В Якутии беглецов вернули в руки правосудия

С 17 по 18 марта текущего года сотрудниками отделения розыска УФСИН во взаимодействии с сотрудниками иных правоохранительных органов с целью стабилизации оперативной обстановки организован поиск лиц, уклоняющихся от исполнения наказания.

В рамках межгосударственного оперативно-профилактического мероприятия «Розыск» разыскивались осужденные, совершившие побег из мест лишения свободы и уклоняющиеся от отбывания наказания в виде лишения свободы. Кроме того, розыску подлежали лица, не прибывшие в УФСИН для получения предписания о самостоятельном следовании в колонию-поселение или не прибывшие в колонию-поселение согласно выданному предписанию, а также осужденные, скрывающиеся от контроля уголовно-исполнительной инспекции, и лица, находящиеся в розыске по линии МВД.

Сотрудники отделения розыска УФСИН совместно с сотрудниками уголовно-исполнительной инспекции и иных правоохранительных органов направляли запросы в различные организации, проверяли адреса мест прописки и фактического проживания разыскиваемых; проводили опрос граждан, которым может быть что-то известно об их местонахождении и распространяли ориентировки. Также они вели скрытое патрулирование местностей и осуществляли иные необходимые для их обнаружения действия.

В результате данной работы задержано 13 граждан:

2 осужденных без изоляции от общества, 1 из которых уклонялся от условного осуждения и 1 – от исправительных работ и не являлись в уголовно-исполнительную инспекцию. Теперь согласно решению суда назначенное им наказание может быть заменено на лишение свободы.

11 граждан, находившихся в розыске по линии МВД.