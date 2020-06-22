В Якутии автомобилистка проломила череп маленькому велосипедисту

За прошедшие выходные дни на дорогах Якутии в результате ДТП пострадали двое несовершеннолетних.

Один из них получил серьезные травмы головы.

20 июня около 3 часов ночи 17-летний подросток, двигаясь на мотоцикле марки «Регулмото» в сторону с. Туора-Кюель Таттинского района, не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

В результате ДТП школьник получил травмы головы, ушиб почек, множественные ссадины, раны лица и конечностей.

В момент аварии он находился один, мотошлем и средства защиты отсутствовали. Выяснилось, что мототехника была куплена ему родителями. При этом взрослых не остановило, что подросток не проходил теоретическое и практическое обучение в автошколе и, соответственно, не имеет водительского удостоверения.

Инспекторами ДПС в отношении юноши был составлен административный материал за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления, и выписан штраф в размере 5 тысяч рублей, а на его отца — за передачу управления, наложен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Следующая авария с участием несовершеннолетнего произошла 21 июня в Мегино-Кангаласском районе: на ул. Ленина п. Нижний Бестях женщина – водитель, управляя автомашиной «Тойота Виста», совершила наезд на 9-летнего мальчика, который катался на велосипеде.

Прибывшая бригада скорой помощи в срочном порядке госпитализировала второклассника в медицинское учреждение: ребенок получил множественные переломы костей черепа. В момент аварии он не был экипирован ни шлемом, ни другими средствами защиты, которые позволили бы снизить тяжесть полученных травм в ДТП.

Со слов автомобилистки, увидев детей, она снизила скорость и начала притормаживать, подавая звуковой сигнал. В этот момент резко на проезжую часть выехал маленький велосипедист, избежать наезда уже не удалось. Из объяснения одного из водителей, проезжавших по этой улице до аварии, следует, что компания детей возрастом примерно от 6 до 10 лет каталась на велосипедах по проезжей части дороги без сопровождения взрослых, что, скорее всего, и стало причиной аварии.

Мать пострадавшего ребенка в момент ДТП находилась дома.

По обоим фактам ДТП проводится проверка.

Очевидно, что в подобных происшествиях необходимо винить, в первую очередь, исключительно родителей. Это ведь именно они приобретают подросткам мотоциклы, мокики, скутеры или квадроциклы, не задумываясь о том, что приобретают они далеко не игрушку, а источник повышенной опасности, а, значит, эта опасность может угрожать как самому юному водителю, так и его потенциальным пассажирам, а также другим участникам дорожного движения. Взрослые отнюдь не утруждают себя задуматься о том, что их чадо не имеет водительского удостоверения и навыков управления транспортным средством, что, помимо прочего, у него нет средств защиты, что еще более усугубляет тяжесть травм в случае дорожно-транспортного происшествия.

Родителям нужно быть более ответственными и благоразумными и при покупке своему ребенку велосипеда: ведь катание на таком транспортном средстве может быть не менее опасным. Напомним, что согласно Правил дорожного движения детям-велосипедистам в возрасте от 7 до 14 лет запрещается выезжать на проезжую часть. Родителям необходимо позаботиться о безопасности своих детей и потратить время на то, чтобы обучить их правилам безопасности на дороге, которые помогут детям ответственно относиться к своему катанию. Кроме того, следует обеспечить маленьких водителей средствами защиты, которые в случае возникновения ДТП снизят тяжесть получения травм.