В Якутии автоледи сбила ребенка на переходе… и увезла его в школу

11 ноября около 15 ч. в дежурную часть ОМВД России по Нюрбинскому району поступило телефонное сообщение из районной больницы о том, что за медицинской помощью обратился несовершеннолетний с травмами, полученным в результате дорожно-транспортного происшествия.

При проверке сообщения было установлено, что в этот день около 13 ч.30 мин. женщина-водитель, управляя автомашиной ТОЙОТА ALLION и следуя по ул. Степана Васильева г. Нюрба, на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на 9-летнего школьника, который переходил проезжую часть. По словам автомобилистки, она затормозила и пыталась избежать наезда, но это ей не удалось, и машина вскользь задела пешехода. После случившегося женщина вышла из автомобиля и поинтересовалась состоянием ребенка. Как она пояснила, мальчик сказал, что с ним все хорошо, после чего автоледи посадила его в машину и отвезла в школу. При этом ни в полицию, ни в скорую помощь о случившемся женщина не сообщила.

Мальчик же сообщил о случившемся бабушке, а та, в свою очередь, позвонила матери, после чего ребенка привезли в медицинское учреждение, где у него были диагностированы ушибы и назначено амбулаторное лечение.

В момент аварии автомобилистка была трезва. В отношении нее составлен административный материал по ч.2 ст.12.27 КоАП РФ за оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся. За данное нарушение предусмотрено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.