В Якутии автоледи с двумя детьми съехала в кювет

26 августа около 17 часов 00 минут в дежурную часть ОМВД России по Вилюйскому району поступило сообщение о том, что на 442 км. ФАД «Вилюй» произошло опрокидывание автомашины, имеются пострадавшие.

В ходе проверки установлено, что 26 августа примерно в 15 час 30 минут автоледи 1984 г.р. управляя транспортным средством «Тойота Пассо» с тремя пассажирами (двое из них дети 5 и 7 лет) по направлению в сторону Якутска, на ФАД «Вилюй» 442 км. +315 м. расположенном на территории Вилюйского района, нарушила правила расположения транспортных средств на проезжей части дороги, не справившись с рулевым управлением, допустила опрокидывание транспортного средства с дороги в кювет.

В результате ДТП женщина — водитель и двое детей 5 и 7 лет с множественными ушибами обратились в хирургическое отделение больницы г.Вилюйск, 7-летний пассажир помимо ушибов получил перелом обеих костей правого предплечья, госпитализирован. Третий пассажир 2001 г.р. не пострадал.

Водитель имеет водительский стаж с 2014 г., в течении года по линии ГИБДД к административной ответственности привлекалась 1 раз по ст.12.5 КоАП РФ (управление ТС при наличии неисправностей). По медосвидетельствованию на алкогольное опьянение результат показал отрицательный 0,00мг/л — трезвая.

Со слов автоледи следует, что она направлялась в Якутск из с. Верхневилюйск со скоростью 90 км/ч. Возле с.Жемкон Вилюйского района при повороте не смогла управить «Пассо», задние колеса авто стали скользить, и в результате машина вылетела с дороги в кювет.

В момент ДТП дети сидели на заднем пассажирском сидении пристегнутые детскими удерживающими устройствами, третий пассажир сидел на переднем пассажирском сидении рядом с водителем пристегнутые ремнями безопасности. Однозначно, благодаря ремням безопасности и детским удерживающим устройствам все участники этого автопроисшествия не получили тяжелые травмы, значит обошлось без трагедии.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с пунктом 2.1.2 ПДД РФ водитель обязан при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями. Пункт 5.1 ПДД РФ также обязывает пассажиров при поездке на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутыми. Правила дорожного движения обязывают водителей использовать детские удерживающие устройства при перевозке детей в возрасте до 12 лет. Нарушение правил перевозки влечет наложение на водителя административного штрафа в размере 3000 рублей. В ДТП наиболее уязвимыми являются дети-пассажиры, их безопасность зависит от взрослых.

Всегда используйте детские удерживающие устройства и ремни!