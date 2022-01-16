В Якутии автоледи не справилась с управлением

15 января около 10 часов утра в дежурную часть ОМВД России по Хангаласскому району поступило сообщение о том, что на 35-м километре РАД «Умнас» вылетела в кювет автомашина ТОЙОТА КОРОЛЛА под управлением нетрезвой женщины.

В ходе проверки установлено, что в 09:45 на 36-м километре РАД «Умнас» 41-летняя женщина-водитель, следуя со стороны г. Якутска в сторону г. Покровск, не справилась с рулевым управлением, выехала на встречную полосу и съехала в кювет с наездом на бетонное ограждение водоотводной трубы.

В момент ДТП автоледи находилась одна, без пассажиров, пристегнутая ремнем безопасности. В течение года к административной ответственности по линии ГИБДД привлекалась 1 раз по ч.1 ст. 12.5 КоАП РФ. Была освидетельствована на месте ДТП техническим прибором алкотестер, состояние алкогольного опьянения не установлено.

В результате ДТП женщина получила телесные повреждения различной степени тяжести, назначено ей стационарное лечение.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям транспортных средств, в первую очередь, выбирать оптимальную скорость движения, достаточную для экстренной остановки в случае возникновения опасности на дороге



Не стоит так же игнорировать значимость ремней безопасности, эффективность которых доказана десятилетиями их существования. Согласно имеющимся исследованиям, использование этого средства пассивной безопасности почти на 50% снижает вероятность гибели для водителей и пассажиров. Пристегнутый человек, при столкновении или опрокидывании транспортного средства, остается на своем месте, вследствие чего снижается вероятность выпадения пассажира из салона, а также получения им тяжелых травм от ударов о жесткие части кузова, стекла, столкновения с другими пассажирами



Берегите себя и своих близких!