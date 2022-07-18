В Якутии автобус съехал с дороги — в салоне находились 19 пассажиров

18 июля около 4-х часов ночи в дежурную часть ОМВД России по Мирнинскому району поступило телефонное сообщение о том, что на РАД «Анабар» в районе 71 км. произошло ДТП, имеются пострадавшие.

Прибыв на место происшествия было установлено, что 25-летний водитель управляя автобусом марки ПАЗ 4234, двигаясь по РАД «Анабар» со стороны п. Чернышевский в сторону г. Мирный в районе 71 км. не выбрал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением, в результате чего допустил съезд с дорожного полотна в левый кювет по ходу движения.

В результате происшествия водитель с травмой ноги госпитализирован в больницу, был трезв. Также троим мужчинам-пассажирам автобуса назначено амбулаторное лечение.

В ходе проверки установлено, что с 6-летним стажем вождения мужчина -водитель автобуса ПАЗ 4234 имеет водительское удостоверение по категории «В,В1,Д,Д1». В текущем году к административной ответственности по линии ГИБДД привлекался 6 раз.

На момент ДТП в автобусе находились 19 пассажиров, все были пристёгнуты ремнями безопасности.

Место, где произошло ДТП прямая дорога с грунтовым покрытием, состояние дорожного покрытия сухое, ширина проезжей части 10 м.

По факту ДТП проводится проверка.