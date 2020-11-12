В Якутии аномально тёплая погода помешала открытию автозимников

12 ноября первый зампред правительства Якутии Алексей Колодезников провёл совещание по вопросу открытия сезонных автомобильных дорог в республике.

Во вступительном слове первый вице-премьер отметил, что из-за тёплой погоды график открытия сезонных автомобильных дорог в республике может сместиться, что связано с тонким льдом на переправах.

По информации Колодезникова, сегодня в Якутии открыты только две сезонных дороги. Это автозимник «Себян» на участке с. Батамай – с. Сегян Кюель с разрешением движения транспорта с общей массой до 20 тонн в Кобяйском улусе и автозимник «Арктика» на участке п. Черский – граница Чукотского АО с разрешением движения транспорта с общей массой до 20 тонн в Нижнеколымском районе.

В связи с этим Алексей Колодезников указал министерству транспорта и дорожного хозяйства и управлению дорогами республики совместно с МЧС уделить большое внимание профилактической работе по предупреждению граждан об опасности выезда на тонкий лёд, организовать посты ГИБДД на местах переправ.

В рамках вопроса открытия автозимников одним из главных вопросов является обеспеченность северных и арктических районов республики топливно-энергетическими ресурсами. Как сообщил на совещании первый заместитель министра ЖКХ и энергетики РС (Я) Вячеслав Емельянов, обеспеченность республики по всем видам ТЭР составляет 814, 7 тысяч тонн, что обеспечит бесперебойную работу объектов ЖКХ и энергетики до устойчивого открытия автозимников. На особом контроле в части газоконденсатного топлива — Анабарский район, где осенью произошло возгорание одной из ёмкостей на нефтебазе. Остаток газоконденсата в с. Саскылах составляет 1666 тонн, которого хватит до января 2021 года.

Генеральный директор КП РС (Я) «Дороги Арктики» Владимир Чусовской в своём выступлении отметил, что в этом сезоне предприятие будет заниматься обслуживанием автозимников общей протяженностью более 6 300 км. Для этого будет привлечено 104 единицы снегоуборочной и 100 единиц вспомогательной техники. По его информации, в этом году ледостав на основных реках прошёл с опозданием где-то на 10, где-то на 20 дней. Он сообщил, что на данный момент работы по трассировке основных автозимников уже ведутся, их открытие ожидается с опозданием от утверждённого графика на 10-14 дней в зависимости от погоды. Чусовской озвучил, что на переправах с протяженностью до 1-2 км начата очистка от снега ручным способом, так как из-за тонкого льда невозможен выезд тяжёлой техники.

О сроках открытия сезонных автомобильных дорог на совещании также с информацией выступил генеральный директор Управления автомобильных дорог РС (Я) Семён Филиппов.

Подводя итоги совещания, Алексей Колодезников поручил министерству ЖКХ и энергетики республики вместе с теплоснабжающими предприятиями повсеместно в районах проверить запасы топливно-энергетических ресурсов, чтобы не возникла ситуация угрозы срыва теплоснабжения населённых пунктов. Первый зампред дал задание ответственным ведомствам активно заняться ледовыми переправами, при невозможности выезда техники очищать их ручным способом, делать замеры толщины льда, постоянно информировать население через СМИ об опасности выезда на тонкий лёд.