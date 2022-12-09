В Якутии аферисты присваивали квартиры умерших

В г. Мирном мужчина осужден к лишению свободы за совершение мошенничеств с недвижимым имуществом умерших лиц

Прокуратура г. Мирного поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст.159 (мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, в том числе в составе организованной группы), ч.1 и ч. 4 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) имущества, приобретенного в результате совершения преступления, в том числе совершенное организованной группой).

В суде установлено, что подсудимый вошел в состав преступной группы, которую организовал его знакомый.

Злоумышленниками на территории города Мирного подыскивались квартиры, собственники которых умерли, впоследствии на имущество изготавливались подложные документы, на основании которых заключались договоры купли-продажи с лицами, которые не были осведомлены о преступном происхождении права на жилые помещения.

Всего таким образом оформлено право собственности на 8 квартир, 6 из которых реализовано конечным покупателям.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил мужчину к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

Второй участник, ранее осужден судом к лишению свободы.

Уголовное дело расследовано следственным отделом ОМВД России по Мирнинскому району.