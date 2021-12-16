В Якутии аферисты обманули таксиста

Аферисты обманули 43-летнего мужчину, подрабатывающего в одной из служб такси. Около 8 утра он увидел заказ на 550 рублей со следующим комментарием: «за дополнительной информацией звонить по номеру 89188818642».

Мужчина решил позвонить, трубку взял мужчина и представился сотрудником ГИБДД. Незнакомец на том конце провода попросил доставить продукты из ресторана, так как сам не успевает. При этом за продукты необходимо было расплатиться самому таксисту, но деньги ему обещали вернуть и заплатить за услугу 2000 рублей. Ничего не подозревая, мужчина перевел на указанный номер 15 тысяч рублей. Через некоторое время ему сообщили, что денег не хватило и попросили добавить еще 5 тысяч рублей. Снова доверившись, он внес недостающую сумму. Затем «заказчик» сообщил, что нужно подъехать к центральному входу здания ГИБДД.

Однако, прибыв на место, мужчина обнаружил, что его никто не встречает, а «заказчик» перестал отвечать на звонки. В тот момент он понял, что стал жертвой аферистов.