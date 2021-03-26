В Якутии адвокат обвиняется в фальсификации

И.о. руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) полковником юстиции Николаем Алексеевым на основании материалов, собранных УФСБ РФ по РС (Я) и подразделением по экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Намскому району, возбуждено уголовное дело по двум эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 303 УК РФ — фальсификация доказательств по делу об административном правонарушении представителем лица, участвующего в деле — в отношении адвоката адвокатского кабинета.

Предварительным следствием установлено, что в мае 2020 года адвокат, являясь представителем участников двух дел об управлении транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, создавая ложные доказательства для вынесения незаконного и необоснованного решения в пользу своих клиентов, ввел суд в заблуждение относительно фактических обстоятельств дела.

Адвокат представил мировому судье заведомо для него подложные заключения врачебной комиссии о недействительности актов медицинского освидетельствования его клиентов на состояние опьянения для приобщения к материалам дел об административном правонарушении в качестве доказательства.

В рамках предварительного расследования проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Проведены очные ставки, допросы сторон. Расследование уголовного дела продолжается.