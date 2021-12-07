В Якутии администрация поселка жестоко обидела недееспособную женщину

Прокуратура Оймяконского района провела проверку соблюдения жилищного законодательства, в ходе которой выявлен факт незаконного изъятия жилого помещения без равноценного возмещения.

Установлено, что у признанной недееспособной женщины имелось жилое помещение – трехкомнатная квартира, которая после ее направления в социальное учреждение, оставалась пустой.

Впоследствии работниками администрации принято незаконное решение о предоставлении данной квартиры, не входящей в состав муниципального жилищного фонда, другой жительнице поселка и членам ее семьи по договору социального найма, несмотря на то, что многоквартирный жилой дом признан аварийным еще в 2006 году, и она права на предоставление жилья от муниципалитета во внеочередном порядке не имела.

Впоследствии при расселении многоквартирного дома работниками администрации поселка Усть-Нера учтены жилищные интересы лишь данной семьи, им предоставлена квартира в новом многоквартирном доме по договору социального найма. При этом законный собственник жилья никакого равноценного возмещения за свою трехкомнатную квартиру не получил и по вине муниципалитета участником данной программы не являлся.

Интересы недееспособной женщине прокуратура отстояла в суде, взыскав в ее пользу с муниципалитета компенсацию в размере 734 000 рублей, которая в настоящее время выплачена пострадавшей в полном объеме.

Кроме того, следственным органом по указанным фактам возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий), которое расследованием завершено.