В Якутии 99% жилых домов и учреждений готовы к отопительному сезону 

По поручению главы Якутии Айсена Николаева все ремонтные работы будут завершены до 15 сентября, после чего тепло будет подано во все объекты жилого фонда и социальные учреждения. Пока неподключенными остаются отдельные жилые дома, где ведется ремонт общедомового имущества и школы, где завершается капремонт. Об этом сообщил премьер республики Андрей Тарасенко на совещании с главами районов и городских округов.

На сегодняшний день паспорт готовности к отопительному сезону получили 99 % от общего количества жилых домов, 73% больниц, 93% школ и 96 % детсадов.

«Тепло уже сейчас подано в большинство многоквартирных домов, многое будет зависеть от работы управляющих компаний и ТСЖ. В социальных учреждениях теплоснабжение будет подано после завершения плановых ремонтных работ в самих учреждениях», – подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Вячеслав Емельянов.

За каждым районом определены инспекторы Ленского управления Ростехнадзора, которые совместно с ресурсоснабжающими предприятиями и муниципалитетами ведут работу по устранению технических замечаний. На особом контроле 45 муниципалитетов, которые в скором времени должны получить паспорта готовности к отопительному сезону.

На сегодняшний день паспорт готовности получили 99% от общего количества жилых домов, 73% больниц, 93% школ и 96% детсадов.

Также продолжается завоз топливно-энергетических ресурсов в районы республики. Всего в период навигации план составляет свыше 530 тыс. тонн, из них уже отгружено 422 тыс. тонн, это 80% от плана. Топливо будут доставлять до конца навигации.

Напомним, в арктических районах Якутии отопительный сезон стартовал до начала сентября. Первым районом, где запустили тепло в котельные, стал Аллаиховский район. Западные, южные, восточные районы запустились до 11 сентября. В конце прошлой недели был произведён запуск тепла в последнем районе – Олёкминском. На сегодняшний день во все 1164 котельные запущено тепло.