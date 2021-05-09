В Якутии 99 новых случаев COVID-19

За последние сутки в республике зарегистрировано 99 новых случаев COVID-19.

Из них 56 — г. Якутск.

В Мегино-Кангаласском — 16 случаев, в Вилюйском — 6 случаев, в Усть-Алданском, Чурапчинском — по 4 случая, в Амгинском — 3 случая, в Алданском, Горном, Нерюнгринском, Среднеколымском — по 2 случая, в Кобяйском, Намском районы по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 2 066 исследований на коронавирусную инфекцию.

Всего с начала пандемии обработано 1 068 003 теста.