В Якутии 94 жилых дома из вредных стройматериалов – зампред Бычков

Об этом заместитель председателя правительства Якутии Кирилл БЫЧКОВ сообщает в соцсети.

В 70-х и 80-х годах в жилищном строительстве Якутии применялся фенол-резольный пенопласт. В те годы его использовали для утепления панелей, но позже он был признан пожароопасным и вредным для здоровья.

На сегодняшний день, на территории Республики Саха (Якутия) 94 таких жилых дома, большая часть из которых находится в городе Якутске — 51 дом. Остальные дома находятся в Абыйском, Анабарском национальном (долгано-эвенскиом) и Кобяйском улусах. Часть домов признана аварийным на основании физического износа, реестр аварийных домов дополняется.

Совместно с руководителем Региональной общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрия Медведева в Республике Саха (Якутия) — Еленой Голомаревой — провели «круглый стол» на тему «Фенольные дома: проблемы, пути решения».

Обсудили внесение изменений в нормативное регулирование позволяющие включить в новую программу расселения из аварийного жилищного фонда домов, в которых содержание фенолформальдегида превышает предельно допустимые нормы. Соотвествующие инициативы уже внесены Республикой на федеральном уровне.

Продолжаем продвижение вопроса, большую поддержку оказывает депутат ГосДумы от РСЯ Галина Иннокентьевна Данчикова.

Дал поручение Министерству строительства Якутии подготовить пакет документов для внесения в Государственную Думу РФ, с целью формирования законопроекта по обеспечению благоустроенным жильем граждан, проживающих в жилых зданиях, строительные материалы которых оказывают негативное влияние на жизнь и здоровье людей.

Этот вопрос будет находиться на моем особом контроле, общественной приёмной и инициативной группы. Со стороны Правительства региона будем ускорять решение сложившейся ситуации.