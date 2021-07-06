В Якутии 91 новый случай коронавируса

По данным Управления Роспотребнадзора Якутии, за прошедшие сутки в республике выявлен 91 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщила 6 июля на брифинге оперативного штаба заместитель председателя правительства республики Ольга БАЛАБКИНА.

В Якутске зарегистрировано 50 случаев. В Алданском районе зафиксировано 6 случаев, Нерюнгринском районе — 5 случаев, Мегино-Кангаласском, Хангаласском районах — по 4 случая, Амгинском, Верхневилюйском, Усть-Алданском — по 3 случая, Вилюйском, Мирнинском, Сунтарском районах — по 2 случая, Горном, Жиганском, Ленском, Намском, Оймяконском, Таттинском, Чурапчинском районах — по 1 случаю.

Вице-премьер в очередной раз призвала жителей республики, выезжающих или отправляющих детей на отдых в районы, соблюдать меры предосторожности, установленные указом Главы Якутии об ограничительных мерах.

За сутки лабораториями республики проведено 1279 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1200658 тестов.

Зампред правительства сообщила о том, что накануне Минздравом России приняты методические рекомендации о порядке вакцинирования и лечения беременных женщин. К сожалению, продолжают фиксироваться случаи заболевания COVID-19 среди беременных. Так, вчера в Якутск санитарной авиацией доставлены две беременные женщины.

Ольга Балабкина подчеркнула необходимость того, чтобы семьи, коллективы, где работают беременные женщины, с особым вниманием относились к соблюдению санитарных норм.

По данным на 6 июля в Якутию поступило 268037 доз вакцины, использован 81% поступившей вакцины. Первую вакцинацию прошли 218871 человек, вторую вакцинацию — 177017 человек. Вице-премьер подчеркнула, что единственным способом предотвратить дальнейшее распространение инфекции является вакцинирование, а также соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Кроме того, она напомнила об ответственности работодателей за состояние здоровья работников.

Касаясь проведения Игр Манчаары, Ольга Балабкина констатировала, что при выявлении среди участников заболевшего, снимают всю команду.