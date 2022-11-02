В Якутии 9 558 новорожденным подарили по 100 тысяч рублей!

В Якутии 1 699 семей распорядились средствами целевого капитала «Дети столетия»

За десять месяцев юбилейного для республики 2022 года родилось 9 558 малышей: 4 919 мальчиков и 4 639 девочек. Все они получат по 100 тысяч рублей капитала «Дети столетия», учреждённого Главой Якутии Айсеном Николаевым для малышей, родившихся в год 100-летия Якутской АССР.

На 31 октября 2022 года целевой капитал «Дети столетия» назначен 7 434 семьям. Из них 1 699 заявителей уже распорядились выделенными средствами на общую сумму более 147 млн рублей.

Наиболее популярным направлениями использования капитала продолжают оставаться улучшение жилищных условий (1 247 заявлений на сумму 105 млн 600 тыс. рублей) и приобретение транспортного средства (420 заявлений на 38 млн 800 тыс. рублей).

11 семей открыли вклад в банках на имя ребёнка, 9 направили средства капитала на развитие личного подсобного хозяйства, 4 семьи – на семейный отдых по территории страны, 3 семьи – на оказание высокотехнологичной помощи ребёнку.

Напомним, целевой капитал «Дети столетия» в размере 100 тысяч рублей выдаётся всем детям, рождённым (усыновлённым) в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года. Родители должны быть гражданами РФ и иметь регистрацию по месту жительства на территории Якутии, а также — получить свидетельство о рождении ребёнка в органах ЗАГС.

Оформление и получение средств целевого капитала «Дети столетия» по поручению Айсена Николаева максимально упрощены, а перечень использования средств – расширен. Целевой капитал назначается проактивно, на основании сведений о рождении ребёнка.