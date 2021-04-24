24.04.2021
10:25
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Коронавирус
В Якутии 87 новых случаев COVID-19
По данным Оперштаба Якутии на 24 апреля зарегистрировано 87 новых случаев коронавирусной инфекции.:
В городе Якутск выявлено 58 случаев,
Мегино-Кангаласском улусе – 16,
Таттинском – 4,
Алданском, Усть-Алданском – по 3 случая,
Амгинском, Нерюнгринском, Хангаласском – по одному случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 2 040 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 млн 43 тыс. 729 тестов.
По состоянию на 24 апреля в регион поступило всего 114 412 доз вакцин против коронавирусной инфекции. Использовано 91,8% от поступившей в регион вакцины.
Первую вакцинацию получили 104 400 человек, в том числе 25 503 старше 60 лет. Вторую этап вакцинации прошли 58 741 человек, в том числе 13 728 старше 60 лет.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб Якутии
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