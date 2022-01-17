В Якутии 87-летнему подозреваемому в убийстве стало плохо..

Мирнинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении 87-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ –убийство.

Следствием установлено, что 16 января 2022 года подозреваемый, его 37-летний родственник c другом распивали спиртные напитки. В процессе застолья между пожилым мужчиной и приятелем родственника вспыхнул конфликт, в ходе которого подозреваемый схватил нож и нанес им удар в грудную клетку.

От полученного ножевого ранения потерпевший скончался на месте происшествия. Очевидец событий сообщил о произошедшем сотрудникам медицинской службы.

Осознав содеянное, пожилой подозреваемый почувствовал недомогание и был доставлен в больницу для оказания неотложной помощи. В настоящее время с ним работают следователи.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. Назначен ряд экспертных исследований. Подозреваемый задержан.

Расследование продолжается.